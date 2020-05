Coronavirus: sindacati, nel decreto di maggio più risorse per i trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse attualmente disponibili "non sono sufficienti ad affrontare questa nuova fase che si presenta in tutta la sua complessità e rischia di avere ulteriori ricadute sul piano del lavoro e della tenuta del sistema, in un settore già duramente colpito da una crisi senza precedenti, a causa della inevitabile fase di limitazione degli spostamenti". Lo denunciano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti in vista del decreto di maggio. "Non siamo disponibili ad accettarlo nè tantomeno lo sono i lavoratori che meritano attenzione, vista anche la funzione che hanno svolto durante tutto il lockdown - sottolineano -. Abbiamo già evidenziato, sostengono le tre organizzazioni sindacali, la necessità nel nuovo decreto legge di interventi specifici per i lavoratori del settore che, nell'impianto pur condivisibile del decreto Cura Italia, non sono stati ancora normati, pur riconoscendo un dialogo positivo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in attesa di una convocazione da parte del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali". (segue) (Com)