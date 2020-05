Coronavirus: sindacati, nel decreto di maggio più risorse per i trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti - risposte sugli strumenti di tutela del reddito, in particolare sul rifinanziamento dei fondi bilaterali di sostegno nel trasporto pubblico locale, ferroviario, marittimo e per gli ormeggiatori e del fondo di solidarietà del trasporto aereo, con la possibilità della sua estensione anche ai trattamenti di cassa in deroga che chiediamo anche per i marittimi esclusi dal fondo Solimare. Servono inoltre risposte alla drammatica situazione dei lavoratori stagionali dei trasporti, a cui vanno estese le coperture del Cura Italia e occorre rifinanziare gli ammortizzatori sociali ordinari, in deroga, straordinari ed il Fis, superando le attuali 9 settimane, con la garanzia di tempi certi di erogazione delle prestazioni per pagamenti diretti da parte dell'Inps. E' opportuno anche iniziare a lavorare in previsione di uno strumento di integrazione al reddito per i lavoratori del trasporto merci e logistica che permetta di affrontare sia le contrazioni della produzione sia gli effetti della automazione". (segue) (Com)