Germnaia: nel 2019, esportazioni armi aumentate del 43 per cento

- Nel 2019, le esportazioni di armi della Germania hanno registrato un incremento del 43 per cento su base annua, per un valore di almeno 1,1 miliardi di euro. Il dato è tuttavia inferiore ai risultati del 2017 e del 2016, quando la cifra fu rispettivamente di 2,65 e 2,5 miliardi di euro. Nello scorso anno, i principali acquirenti di armamenti tedeschi sono stati Turchia, Kuwait, Regno Unito, Lituania e Singapore. È quanto si apprende dalla risposta del ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco a un'interrogazione presentata da Sevim Dagdelen, deputata di La Sinistra al Bundestag. Come riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”, i dati includono soltanto armamenti come “sottomarini, carri armati, aerei da combattimento o pistole, ma non altri come veicoli corazzati, camion militari o simili”. (Geb)