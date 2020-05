Coronavirus: Grimoldi (Lega), Regione Lombardia sbugiarda con i numeri menzogne Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia sbugiarda l'Inps con le cifre reali. Sono i numeri a smentire le bugie dell'Inps, sono le oltre 46mila domande elaborate, il numero più alto in tutta Italia, e i 5,5 milioni messi a garanzia dei pagamenti. Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "La Regione Lombardia - prosegue Grimoldi - così sbugiarda le menzogne dell'Inps, confermando un'affidabilità che sulla cassa integrazione è rodata dal 2014. Ora Inps e Governo che scusa inventeranno per i mancati pagamenti? A chi daranno la colpa?".(Rem)