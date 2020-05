Coronavirus: Urso (Fd'I), su app Immuni Pisano dovrà chiarire al Copasir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministro dell'Innovazione tecnologica Paola Pisano "dovrà rispondere al Copasir sulla App Immuni in merito alle tematiche inerenti la sicurezza nazionale, tanto più su una materia in cui lo stesso Copasir aveva svolto una specifica relazione al Parlamento". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir, in un post pubblicato su Facebook. Urso ricorda di aver richiesto subito le audizioni dei ministri della Innovazione e della Salute e di aver apprezzato "la sollecitudine del ministro Speranza audito appunto la scorsa settimana". "Peraltro, emergono oggi sulla stampa altri interrogativi in merito alle procedure adottate, che vanno necessariamente approfonditi negli organi competenti, anche perché su questa materia non si possono ammettere forzature di alcun tipo, tanto meno nei rapporti di leale collaborazione tra le istituzioni" conclude. (Rin)