Agricoltura: assessore Lombardia, no a 'maxi sanatoria' su immigrati, nei campi nostri disoccupati e beneficiari reddito di cittadinanza

- "L'agricoltura ha bisogno dei voucher per regolarizzare i lavoratori stagionali, sburocratizzare il sistema e rendere la vita semplice alle aziende. Il lavoro va dato ai nostri disoccupati e ai beneficiari del reddito di cittadinanza". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi in merito alla proposta del governo di regolarizzare 600.000 immigrati per farli lavorare in ambito agricolo. "No alla maxi sanatoria - ha continuato - di immigrati clandestini. Nessuno si permetta di utilizzare l'agricoltura per raggiungere un obiettivo ideologico e di bandiera. Il settore ha bisogno di concretezza e se qualche partito è in cerca di visibilità, la trovi altrove". "Gli immigrati irregolari - ha aggiunto - vanno rimpatriati, non regolarizzati. Mentre in Italia qualcuno pensa a sanatorie per 600.000 extracomunitari, una popolazione pari a tre volte la città di Brescia, in tutti gli altri Paesi i Governi sono impegnati a promuovere il lavoro in campagna tra studenti e disoccupati". "Chiedo al mondo agricolo - ha proseguito - di non prestarsi a strumentalizzazioni politiche e a non supportare scelte ideologiche che pagheremo in futuro in termini di costi sociali e di sicurezza pubblica". "Al lavoro agricolo - ha concluso l'assessore Rolfi - va data dignità, sia economica che culturale, per renderlo ancora più attrattivo". (com)