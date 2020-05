Germania: avviate indagini su minacce estrema destra contro politici e giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso in Germania indagini su nuove minacce di morte rivolte a politici, procuratori e giornalisti dalla formazione di estrema destra Gruppo per il colpo di Stato. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che cita fonti dell'apparato di sicurezza tedesco. Lettere minatorie sarebbero state inviate a due deputati del Bundestag, a membri dei parlamenti di Baviera e Meclemburgo-Pomerania anteriore, alla procura di Schwerin, capoluogo di tale Land, a uno studio legale di Berlino e a nove redazioni. I mittenti avvertono di essere in possesso di un sufficiente quantitativo di munizioni per “liquidare” ciascuno dei destinatari. Le lettere minatorie sarebbero state esaminate dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka). Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, non è la prima volta che il Gruppo per il colpo di Stato minaccia politici, giuristi e giornalisti tedeschi. (Geb)