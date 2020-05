Ungheria: premier Orban scrive a leader partiti Ppe ed esige scuse per "fake news"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ungherese ha inviato ai leader delle formazioni politiche inquadrate nel Partito popolare europeo (Ppe) una lettera in cui dichiara di aspettarsi delle scuse da chi ha contribuito a diffondere "fake news" sulla risposta dell'Ungheria al coronavirus. "Ringrazio i nostri alleati più autentici, perché nonostante la pressione esercitata su di noi sono rimasti fedeli e dalla nostra parte. Da coloro che per ignoranza od ostilità hanno preso parte alla diffusione di falsità mi aspetto che chiedano scusa agli ungheresi", ha scritto Orban, citato dal suo portavoce Bertalan Havasi. Secondo il capo del governo di Budapest è in corso una campagna di disinformazione coordinata e senza precedenti ai danni dell'Ungheria. "Si è detto che il parlamento è stato chiuso quando si riunisce regolarmente ed è luogo di dibattito acceso. Si è sostenuto che mi sono assicurato poteri illimitati. Invece è il contrario: le attribuzioni del parlamento sono state ampliate a svantaggio dell'esecutivo", continua la missiva. (segue) (Vap)