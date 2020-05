Ungheria: premier Orban scrive a leader partiti Ppe ed esige scuse per "fake news" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orban difende la legge approvata dall'Assemblea nazionale ungherese lo scorso 30 marzo per far fronte all'epidemia di coronavirus. La legge attribuisce al governo il potere di "sospendere l'applicazione di alcune leggi, derogare dalle loro disposizioni e compiere decisioni eccezionali allo scopo di garantire la vita e la salute dei cittadini, la sicurezza del diritto e la stabilità dell'economia nazionale". Tra i bersagli degli strali di Orban c'è anche il presidente del Ppe, Donald Tusk. "Quante volte nella nostra storia abbiamo visto politici usare leggi approvate in modo proceduralmente corretto per ampliare i proprio poteri? Lo sa bene la Germania. Sono sicuro che Carl Schmitt sarebbe molto fiero di Viktor Orban", aveva dichiarato l'ex premier polacco in un'intervista al settimanale tedesco "Der Spiegel", facendo riferimento al celebre giurista e sostenitore del nazismo. (Vap)