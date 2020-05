Somalia: si schianta aereo con a bordo aiuti umanitari, sei morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo che trasportava aiuti umanitari in Somalia si è schiantato uccidendo le sei persone a bordo. Il velivolo, di proprietà di African Airways, era partito dalla capitale Mogadiscio e aveva fatto scalo nella città di Baidoa prima di proseguire verso la città di Bardale, nella regione meridionale di Bai, dove si è schiantato a breve distanza dall'aeroporto. Le cause dell’incidente, secondo quanto riferito dalle autorità somale, non sono al momento note. Fra le vittime dello schianto ci sono cittadini somali e kenioti. L’aereo trasportava aiuti sanitari destinati a contrastare la diffusione del coronavirus che nel paese ha provocato 756 contagi e 35 morti.(Res)