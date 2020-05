Coronavirus: premier Conte a "La Stampa", l'Italia non cambia politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se quello di Mark Esper, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, attraverso l'intervista di ieri su "La Stampa" era un avvertimento a non dare spazio a russi e cinesi, il governo italiano lo affronta con calma olimpica. "L'Italia - dice allo stesso quotidiano il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - nel momento di massima necessità, ha chiesto e ricevuto aiuti da molti Paesi. Tra questi vi sono stati anche la Cina e la Russia. Abbiamo gestito tali aiuti in totale trasparenza sia verso la nostra opinione pubblica sia verso i nostri alleati". Quindi gli alleati sapevano, l'Italia è stata leale e trasparente. "Quel che posso dire - aggiunge il premier - è che tra gli aiuti ricevuti, a proposito dei quali abbiamo espresso pubblico ringraziamento a ciascuno, mi piace ricordare lo specifico memorandum di sostegno all'Italia firmato dal Presidente Trump per un valore di 100 milioni di dollari, memorandum che lo stesso Presidente Usa mi preannunciò alla vigilia con una lunga e calorosa telefonata". Il senso del discorso è chiaro. Quando si è sul piano degli aiuti umanitari, richiesti da un Paese che si è trovato in vera emergenza, tutti quelli che aiutano sono sullo stesso piano. "Non mi voglio dilungare - conclude quindi Conte - sull'eventuale geopolitica di chi aiuta; piuttosto, nel caso nostro, sulla geopolitica di chi ha ricevuto e posso confermare che la nostra linea di politica estera di oggi è identica a quella di ieri". (Res)