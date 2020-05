Coronavirus: ministro Difesa Guerini a "la Republica", Ue e Nato i nostri pilastri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un virus minuscolo e le informazioni sulla sua genesi stanno alzando un muro imponente tra Stati Uniti e Cina. La pandemia ha generato una nuova guerra fredda. "L'emergenza - spiega in un'intervista a "la Repubblica" il ministro della Difesa Lorenzo Guerini - si sviluppa su diverse dimensioni: sanitaria, economica, geopolitica. Ed è chiaro che questa partita va affrontata partendo dalla collaborazione tra gli Stati, dalla necessaria trasparenza nella comunicazione e nella condivisione dei dati sul virus". Trasparenza e condivisione. Ma Washington accusa Pechino di aver nascosto al mondo notizie fondamentali per contrastare la pandemia, a partire dal virus che sarebbe sfuggito dal laboratorio di Wuhan. "Penso che condivisone e circolazione di informazioni sul virus siano essenziali per consentire al mondo di reagire alla pandemia con un'azione adeguata. E alla comunità scientifica di lavorare alle cure. Non possono esserci zone d'ombra, opacità o mancanza di trasparenza". L'Italia ha ricevuto aiuti da Cina e Russia. Di fronte a una escalation tra Cina e Usa, rischiamo di dover scegliere tra la tradizionale collocazione internazionale e i nuovi sbocchi commerciali. (segue) (Res)