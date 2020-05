Coronavirus: ministro Difesa Guerini a "la Republica", Ue e Nato i nostri pilastri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dialoghiamo con tutti, ma i pilastri della nostra sicurezza sono Nato e Unione europea. E questi rimangono. Nella fase dell'emergenza sanitaria, la comunità internazionale ha aiutato l'Italia. L'ha fatto l'Europa, gli Stati Uniti, e altre Paesi tra cui Cina e Russia. Questa circostanza, però, non modifica minimamente il nostro tradizionale quadro di riferimento internazionale. Siamo grati a tutti per gli aiuti, ma non c'entrano con i pilastri della nostra collocazione, che non cambiano". La Via della Seta aveva già messo l'Italia in una posizione scomoda con gli Stati Uniti. Anche l'attuale maggioranza rischia di spaccarsi su questo nodo geopolitico, visto la predilezione dei 5S per la Cina. "La Cina è un protagonista mondiale. È naturale e utile al nostro Paese che vi siano cooperazione e scambi commerciali. Ciò detto, progetto europeo e alleanza atlantica restano i nostri capisaldi, uniti a quella visione multilaterale che da sempre caratterizza l'Italia". "È chiaro che questa maggioranza - aggiunge il ministro - è nata dall'incontro di forze diverse, in passato attestate anche su posizioni distanti. Ma su questo punto l'azione di governo e della maggioranza poggia sui pilastri che ho elencato, come peraltro ribadito anche dal ministro Di Maio nei giorni scorsi". (segue) (Res)