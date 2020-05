Coronavirus: ministro Difesa Guerini a "la Republica", Ue e Nato i nostri pilastri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, e il commissario Ue Borrel, denunciano le interferenze di Cina e Russia, con fake news volte a orientare le opinioni pubbliche e destabilizzare il quadro. "Come è noto, il rapporto Ue di Borrel evidenzia alcuni casi di disinformazione legati anche alla pandemia. ll Parlamento ha potuto leggere la relazione annuale dei Servizi di intelligence che cita le minacce ibride. Interferenze che partono da attori statuali e non statuali, sfruttano la Rete e sono oggetto di monitoraggio costante". Guirini spiega che "gli apparati di sicurezza tengono alta l'attenzione. È una questione che riguarda cittadini e istituzioni. Sullo specifico della pandemia penso che l'opinione pubblica del nostro Paese apprezzi la concretezza degli aiuti e la sappia scindere dalla narrazione a volte sottesa". Nella nuova sfida tra Usa e Cina, l'Italia ha un altro assillo: difendere le infrastrutture strategiche del Paese da scalate ostili. "La difesa delle realtà industriali e infrastrutturali è fondamentale. Non a caso, il governo ha rafforzato la golden power, uno scudo importante per mettere al riparo le aziende da incursioni, da qualsiasi parte provenienti, finalizzate ad aggredire o acquisire nostri asset cruciali. La nostra normativa è già molto avanzata. Se necessario, ragioneremo su come farla evolvere in senso ancora più stringente". (segue) (Res)