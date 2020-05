Coronavirus: ministro Difesa Guerini a "la Republica", Ue e Nato i nostri pilastri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II tema investe anche la sicurezza dei dati. "Pur assicurando il potenziale tecnologico, per me vale sempre un principio: la sicurezza viene prima della convenienza economica". La Cina in passato ha manifestato interesse per porti come Genova e Trieste. È possibile che ora punti a uno sbocco sull'Adriatico. "Le infrastrutture portuali per loro natura hanno una dimensione di apertura internazionale. Ed essendo strategiche, l'Italia continua a mantenerne il presidio e il controllo". Intanto si prepara la fase due. E però Renzi già minaccia l'esecutivo. "È il Paese che si gioca molto. E la maggioranza è chiamata a essere responsabile. La diversità di opinioni è una ricchezza che non va sacrificata all'emergenza, i contributi devono essere sulle idee. Non vedo rischi per il governo, i cittadini ci chiedono responsabilità: tutti, nella maggioranza, sapranno garantirla". Berlusconi potrebbe entrare in maggioranza. "Ho apprezzato posizioni e toni di FI in Parlamento, anche sulla partita europea. Ma questo non cambia il perimetro della maggioranza", ha concluso Guerini. (Res)