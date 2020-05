Coronavirus: Migliore (Iv), Mes fondamentale per la ripresa della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sanità campana ha retto ben questa situazione, ma un aiuto fondamentale è venuto dai cittadini, che hanno rispettato diligentemente il lock-down". Lo ha dichiarato Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva, a Radio Crc. "Il numero delle terapie intensive è limitato - ha proseguito - quindi proprio grazie a questo comportamento esemplare, abbiamo evitato di far esplodere il contagio nel momento più critico". Parlando dei rapporti con l'Europa Migliore ha aggiunto: "Abbiamo bisogno del Mes, 37 miliardi serviranno per mettere in sesto la sanità, che necessita di immediati aiuti. Elezioni? La valutazione su questo, siccome la scadenza naturale sarebbe stata comunque entro agosto, è quella di rispondere ad un termine naturale della consiliatura. Dobbiamo, però, analizzare una risoluzione che possa evitare la ripresa di un'epidemia. Ritegno che luglio sia più adatto di ottobre, essendo quest'ultimo un mese in cui iniziano i primi contagi influenzali. Conte? Siamo stati accusati di essere perfino troppo critici perché abbiamo individuato alcuni elementi rispetto ai quali non siamo disponibili a transigere, in particolare abbiamo sempre dato il nostro appoggio nei termini dell'emergenza, ma riteniamo che tale emergenza debba finire, soprattutto nelle zone meno a rischio, come la Campania. Non si può più stare appresso al ministero per capire chi sono i congiunti, ma bisogna avere un piano più chiaro in merito ai tamponi, ai controlli, affinché ci sia un tracciamento migliore e una ripresa del Paese. Quando queste cose le ha dette Renzi, sembrava volesse fare una polemica sterile, le dice il Pd ed è una critica severa motivata. Molti di quelli che oggi stanno facendo delle critiche, sono stati anticipati da Matteo Renzi, che ha detto le cose quando andavano dette, e cioè in tempo. Il suggerimento che ad inizio di Aprile si poteva iniziare a ragionare sulla fase due ci avrebbe aiutato in una ripresa più immediata", ha concluso il deputato. (Ren)