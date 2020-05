Regno Unito: associazione piloti chiede sostegno del governo per il settore trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione e sindacato dei piloti del Regno Unito (Balpa) ha dichiarato che il settore del trasporto aereo si trova in una situazione critica e ha bisogno di immediato sostegno governativo per salvare posti di lavoro. Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". Il segretario generale per il sindacato dei piloti Brian Strutton ha contattato il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak richiedendo una moratoria sulla perdita dei posti di lavoro nel settore del trasporto aereo. Il traffico di passeggeri in entrata e uscita nel Regno Unito è diminuito del 95 per cento a causa della crisi coronavirus. La scorsa settimana la compagnia aerea British Airways ha comunicato la propria intenzione di licenziare 12 mila dipendenti, tra i quali circa il 30 per cento dei piloti. British Airways ha anche avvertito che potrebbe chiudere la sua base operativo all'areoporto Gatwick di Londra. (Rel)