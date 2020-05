Fase 2: Gelmini (FI), parlamento non è passacarte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento è stato utilizzato come passacarte: può reggere per un periodo limitatissimo, e questo periodo è finito. La sovranità deve tornare alle Camere. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista ad "Avvenire". "Le opposizioni sono state pazienti, ma Conte non voleva una mano, voleva le mani libere. Nonostante le parole del presidente Mattarella, registriamo con amarezza, da un lato il pressappochismo del governo, dall'altro l'accentramento sul premier di un potere abnorme. Anche con le Regioni si è cercato fin dall'inizio lo scontro. È un governo neo-centralista, è grave che anche sulla 'fase 2' abbia voluto fare tutto da solo. C'era tempo per usare gli strumenti della democrazia anziché puntare su centinaia di consulenti", aggiunge Gelmini. "Non chiediamo posti di governo o sottogoverno. Vorremmo solo fossero accolte le nostre proposte. Se fossero stati seguiti i nostri suggerimenti, avremmo evitato, per esempio, il pasticcio della cassa integrazione e il caos sugli affitti, e saremmo già intervenuti con risorse a fondo perduto per le aziende. Siamo un'opposizione responsabile e non lavoriamo per lo sfascio. Ma il governo si è arroccato, utilizzando la cabina di regia solo per assicurarsi passaggi parlamentari 'morbidi'", dichiara ancora la parlamentare. "Forza Italia è saldamente ancorata nel centro-destra. Cessata l'emergenza, sarà chiaro che solo la nostra coalizione può risollevare il Paese. Tutti hanno sottolineato le divergenze sul Mes, il fondo Salva Stati, ma nessuno ha rilevato che Lega e Fdi hanno invece sposato l`intervento della Banca Centrale Europea. Bce significa Ue ed euro. È il frutto del nostro impegno a tenere alta la bandiera di un'Europa diversa e solidale", conclude. (Rin)