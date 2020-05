Imprese: EssilorLuxottica, in primo trimestre ricavi in calo del 10,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno a causa dell'emergenza coronavirus il gruppo franco-italiano EssilorLuxottica, specializzato nella produzione di lenti e occhiali, ha registrato un calo dei ricavi del 10,1 per cento pari a 3,78 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", riportando un comunicato diffuso oggi dall'azienda. Le vendite hanno registrato una "crescita solida fino a febbraio, seguita da un calo significativo a marzo a causa del Covid-19", si legge nella nota. Sebbene sia troppo presto per fare previsioni, EssilorLuxottica si aspetta per il secondo trimestre dei risultati ancora negativi "in proporzioni più forti rispetto al primo trimestre". Il gruppo ha poi confermato che non verranno distribuiti dividendi in occasione dell'assemblea generale a fine giugno. Il calo delle vendite è stato particolarmente forte nell'area Asia-Africa (-16,4 per cento), seguita dall'Europa (-14,1 per cento). Negli Stati Uniti, principale mercato di EssilorLuxottica, si è registrato un calo dell'8,1 per cento. (Frp)