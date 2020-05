Energia: nuovo contratto petrolchimico in Russia a un consorzio guidato da Maire Tecnimont (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Maire Tecnimont, ha commentato: "Questo progetto conferma l'affidabilita' della nostra strategia di coinvolgimento fin dalle prime fasi di sviluppo di progetti con clienti selezionati, con una visione industriale di lungo termine nella catena di valore del gas naturale. Il progetto Agcc fa seguito alla partecipazione di Tecnimont nel mega impianto di trattamento gas di Amur, nell'estremo oriente della Russia, e rappresenta la sua monetizzazione downstream nelle poliolefine. In queste circostanze eccezionali dovute alla diffusione del Covid, siamo orgogliosi di impegnarci in questo lavoro prestigioso e di mettere le nostre migliori energie al servizio di un cliente di lungo corso come Sibur." (Com)