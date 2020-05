Romania: Orban, pandemia ha richiesto sforzi enormi per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha richiesto sforzi enormi per la Romania ma le misure restrittive hanno avuto risultati efficaci. Lo ha detto il premier romeno, Ludovic Orban, in una conferenza stampa organizzata a sei mesi dalla nomina di premier, un periodo segnato dalla pandemia di coronavirus. Orban ha spiegato che la Romania non è stata preparata per una situazione del genere che ha richiesto sforzi enormi per il paese. Il premier ha affermato che le dure misure restrittive adottate dall'esecutivo hanno determinato un risultato efficace nella lotta contro l'epidemia. "La Romania ha raggiunto la capacità di 11 mila test al giorno, effettuati in 60 centri, con un'accuratezza del 100 per cento e che dispone ora di tutti i farmaci necessari per curare la malattia da Covid-19", ha precisato Orban. Il capo dell'esecutivo ha sottolineato che le restrizioni imposte hanno un carattere temporaneo e saranno eliminate gradualmente in funzione dell'evoluzione della situazione medica. Tra gli obiettivi del governo si è annoverato anche il contenimento degli effetti negativi sull'economia e la situazione attuale si presenta meglio delle previsioni degli specialisti. Orban ha precisato che attualmente sono in fase di valutazione le risorse e gli strumenti finanziari necessari per la ripresa economica e che i pilastri della crescita saranno gli investimenti pubblici e privati che saranno orientati verso le infrastrutture di trasporto, l'energia, la salute, l'istruzione, l'agricoltura. "La Romania è pronta a offrire le condizioni necessarie alle aziende che vorranno trasferire la loro produzione nel nostro paese", ha aggiunto il capo del governo di Bucarest. (Rob)