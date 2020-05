Roma: Gasparri (FI), in tutti i Municipi mozioni urgenti Forza Italia contro strisce blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia presenterà in tutti i Municipi romani la mozione urgente di sospensione del parcheggio a pagamento sulle strisce blu. Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Già nel II Municipio, il consigliere Patrizio Di Tursi, ha impegnato il presidente, la Giunta e il Consiglio a fare pressioni sugli uffici di Roma Capitale affinché i cittadini possano tornare a fruire gratuitamente degli spazi dedicati alla sosta di vetture e motocicli - continua Gasparri -. Sussistono, infatti, le medesime condizioni di emergenza che lo scorso 19 marzo portarono la Sindaca, sollecitata con determinazione da Forza Italia, a promuovere azioni a favore della libera circolazione dei veicoli nelle zona Ztl e dell'abolizione temporanea del pagamento per il parcheggio nei riquadri a strisce blu. La Raggi ha poi inspiegabilmente ripristinato quel balzello proprio quando i cittadini attendevano agevolazioni per la ripartenza. Tra l'altro - aggiunge Gasparri -, vista la necessità di contenere il numero di viaggiatori sui mezzi pubblici, la gratuità dei parcheggi è un atto dovuto verso la città. La Sindaca dia quindi un'immediata risposta, senza indugiare oltre, con azioni concrete e mirate al sostegno delle ragioni dei romani e del buon senso. Colga l'occasione di seguire la strada della politica giusta, uscendo dalla scia governativa delle promesse non mantenute e degli annunci di sussidi che ancora non si vedono. Ora da lei attendiamo risposte, speriamo positive", conclude. (Com)