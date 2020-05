Agricoltura: Bellanova, sostegno a imprese per garantire accesso al cibo a prezzi accessibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario garantire l’accesso al cibo a un prezzo accessibile, quindi dobbiamo attivare un sostegno alle imprese agricole, comprese quelle della distribuzione. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova a Mattino 5. “Non possiamo permetterci un’impennata dei prezzi. Produrre in presenza di covid significa avere costi più alti all’interno di tutta la filiera. Dobbiamo corrispondere a quello che deve essere un diritto inserito in costituzione, l’accesso al cibo a prezzi accessibili. Per questo serve sostegno a imprese agricole”, ha aggiunto il ministro.(Rin)