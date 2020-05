Credito: Bnp Paribas, nel primo trimestre utile netto a -33,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno il gruppo di credito francese Bnp Paribas ha registrato un calo dell'utile netto del 33,2 per cento a 1,282 miliardi di euro. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", riportando i risultati pubblicati dalla società. Il prodotto netto bancario registra una contrazione del 2,3 per cento a 10,888 miliardi di euro. Il costo del rischio è aumentato di 657 milioni di euro arrivando a 1,426 miliardi, 67 punti base rispetto agli impieghi alla clientela. "Al termine di un trimestre sostenuto da un'eccellente dinamica commerciale, in linea con gli obiettivi del 2020, i risultati di Bnp Paribas al primo trimestre del 2020 sono stati violentemente colpiti dalla crisi sanitaria. Malgrado questo shock, la buona capacità di resistenza per quanto concerne la voce dei ricavi e dei risultati in generale mostra la robustezza di questo modello diversificato e integrato del gruppo", fa sapere Bnp Paribas. (Frp)