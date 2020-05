Coronavirus: Mauri, ieri nessun esodo incontrollato, giusta cautela su spostamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo assistendo a un calo molto consistente dei contagi, dei ricoveri, dei positivi, e questo credo che sia un risultato non solo del governo ma di tutti gli italiani: lo ha affermato il viceministro dell’Interno Matteo Mauri intervenendo a Radio Anch’io. “È evidente - ha aggiunto Mauri - che ci siano in giro dei positivi che non sanno di esserlo. Ed è il motivo perché siamo stati così cauti sul tema degli spostamenti, e su questo punto la giornata di ieri mi sembra che sia stata positiva. Il paventato esodo incontrollato non c’è stato e agli italiani va riconosciuto di essere stati ordinati non solo nella giornata di ieri ma in tutti i due mesi scorsi”. (Rin)