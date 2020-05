Egitto: il governo discute dei preparativi per la ripresa del turismo interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli ha incontrato i ministri del Turismo e delle Antichità Khalid Al Anani, della Salute Hala Zayed e dell'Aviazione civile Muhammad Manar ieri. Il governo lo ha reso noto sulla propria pagina Facebook ufficiale. La riunione ha avuto come fulcro la discussione delle misure che il governo adotterà negli aeroporti per ridurre gli assembramenti in previsione della prossima apertura delle attività alberghiere al turismo interno entro metà maggio. Misure verranno adottate anche a bordo degli aerei. Tra i provvedimenti figura una distanza di due metri dai banchi del check in e da altri sportelli negli aeroporti. Ieri, il ministro del Turismo ha annunciato che gli hotel egiziani potranno aprire solo con una capacità del 25 per cento in occasione dell'Eid al Fitr, festa di chiusura del mese sacro di Ramadan. Nelle due settimane successive, la capacità potrebbe essere innalzata al 50 per cento. Finora il governo sta discutendo solamente la ripresa del turismo interno, mentre rapporti ufficiosi parlano di una ripresa dei collegamenti internazionali entro metà maggio. (Cae)