Malesia: governo contesta raccomandazioni Oms contro impiego olio di palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia, uno dei principali produttori mondiali di olio di palma, ha criticato duramente l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per aver sconsigliato agli adulti l’utilizzo di quell’olio alimentare nella dieta durante la pandemai di Covid-19. A diramare la raccomandazione è stato l’Ufficio regionale per il Mediterraneo Orientale dell’Oms, che sembra essersi allineato così con la politica dell’Unione europea, ostile all’olio di palma soprattutto per i risvolti ambientali legati alla sua produzione. Nelle linee guida, l’Oms raccomanda di consumare olii insaturi come quello di pesce, di avocado, di noci, di olive e di soia, e di evitare gli olii che contengono grassi saturi, come quello di palma. La Malesia, secondo produttore mondiale di olio di palma dopo l’Indonesia, ha reagito affermando che le linee guida si basano su concetti “antiquati”. (segue) (Fim)