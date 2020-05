Malesia: governo contesta raccomandazioni Oms contro impiego olio di palma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per quanto riguarda l’idea che i grassi siano la principale causa dell’assunzione di calorie, l’Oms è nuovamente caduto nell’abitudine di promuovere alcuni olii a spese dell’olio di palma”, ha dichiarato Kalyana Sundram, amministratore delegato del Consiglio malese dell’olio di palma (Mpoc), ente statale responsabile della promozione di tale risorsa. Il Mopc ha pubblicato un articolo in cui sostiene che l’olio di palma contiene una quantità equilibrata di grassi saturi e insaturi, ed ha aggiunto che i consigli nutrizionali dovrebbero tener conto delle differenti realtà regionali: “Nei paesi dove l’assunzione di grassi è inferiore alle raccomandazioni dell’Oms, come in larga parte di Asia e Africa, l’attenzione sul piano della salute dovrebbe essere differente”, recita l’articolo del Mpoc. “(In quelle aree del pianeta) è necessario fornire una fonte affidabile e sostenibile do calorie per combattere la malnutrizione e la conseguente vulnerabilità alle infezioni”. (segue) (Fim)