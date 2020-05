Malesia: governo contesta raccomandazioni Oms contro impiego olio di palma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine dello scorso anno il governo della Malesia ha presentato ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) contro il piano dell’Unione europea per proibire agli Stati membri l’impiego di olio di palma nei biocarburanti. Un secondo ricorso è stato presentato all’Omc anche dall’Indonesia, secondo quanto annunciato da Teresa Kok, ministro dell’Industria primaria della Malesia. Secondo il ministro, e “l’Indonesia ha accettato di presentare un ricorso separato”. L’annuncio è giunto in occasione di una conferenza internazionale sull’olio di palma che si è tenuta a Kuala Lumpur. L’ex premier Mahathir Mohamad ha ribadito la posizione di Kuala Lumpur, secondo cui iniziative come quella dell’Unione europea non ridurranno la deforestazione, ma al contrario la aumenteranno, perché costringeranno i maggiori produttori di olio di palma a fare spazio a nuove e più intensive coltivazioni per la produzione di olio di semi. (segue) (Fim)