Libia: Erdogan, presto riceveremo buone notizie

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha commentato la situazione in Libia affermando che "la recente operazione per sconfiggere Khalifa Haftar è stata effettuata grazie al sostegno fornito al Governo di accordo nazionale riconosciuto a livello internazionale", riferendosi all'intervento militare turco a Tripoli. "La Turchia è determinata a trasformare la regione in un'oasi di pace continuando a sostenere il governo legittimo in Libia", ha sottolineato Erdogan in un discorso televisivo tenuto ieri sera dopo aver presieduto una riunione del governo. "Ad ogni passo compiuto Haftar affronta la resistenza della gente anche nelle aree che occupa, e quindi gli sforzi degli Stati che gli forniscono armi e un sostegno finanziario illimitato non saranno sufficienti per salvarlo. Presto riceveremo buone notizie dalla Libia", ha concluso Erdogan. (Res)