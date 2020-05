Libia: Erray e Maas ribadiscono impegno per soluzione politica a crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tunisino, Noureddine Erray, ha discusso, durante un colloquio telefonico con il suo omologo tedesco, Heiko Maas, di questioni regionali e internazionali, in particolare la situazione in Libia. Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri tunisino, i due ministri hanno sottolineato "l'importanza di aderire alle pertinenti risoluzioni di legittimità internazionale e gli sforzi per raggiungere una soluzione politica e negoziata per porre fine alla crisi nel quadro di un dialogo libico-libico secondo cui garantisce l'unità e la stabilità della Libia". (Tut)