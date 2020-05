Coronavirus: missione cinese Ue, Cina espanderà fondo speciale di cooperazione Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intraprenderà ulteriori passi, compresa l'espansione del fondo speciale sulla cooperazione Covid-19, se necessario, e considera la possibilità di donare al Piano di risposta umanitaria globale delle Nazioni Unite, per rafforzare la cooperazione globale e sconfiggere la pandemia. Lo ha dichiarato Zhang Ming, capo della Missione cinese presso l'Unione europea (Ue). La Cina prenderà parte attiva al programma di azione contro la Covid-19 lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e da altre parti, e intensificherà cooperazione di ricerca con meccanismi quali la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CepiI), Gavi (Alleanza vaccini) e altre agenzie internazionali in termini di prodotti farmaceutici, vaccini e test, al fine di costruire congiuntamente una difesa corazzata contro il virus, ha spiegato il diplomatico. Zhang ha affermato che il governo cinese ha istituito un fondo speciale per la cooperazione Covid-19 del valore di due miliardi di yuan (283 milioni di dollari) e ha garantito le forniture necessarie per oltre 150 paesi e organizzazioni internazionali. (segue) (Cip)