Coronavirus: missione cinese Ue, Cina espanderà fondo speciale di cooperazione Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi locali cinesi, le organizzazioni di beneficenza, le Organizzazioni non governative (Ong) e le comunità imprenditoriali hanno dato aiuti all'estero per oltre 2,5 miliardi di yuan (circa 354 milioni di dollari), ha affermato. Secondo Zhang, il governo cinese ha investito oltre un miliardo di yuan (141 milioni di dollari) nella ricerca scientifica sul coronavirus: gli istituti e le società di ricerca cinesi hanno investito molto di più. Negli ultimi due mesi, le società cinesi hanno fornito 24 miliardi di mascherine, 120 milioni di tute protettive e 44 mila ventilatori polmonari all'estero. Zhang ha osservato che l'Oms ha svolto un ruolo centrale nel coordinare la risposta globale alla pandemia e che la Cina supporterà come sempre l'organizzazione. Zhang ha affermato che i paesi in via di sviluppo non dovrebbero diventare l'anello debole nella risposta alle epidemie. In futuro, la Cina sospenderà il pagamento del debito dovuto da 77 paesi in via di sviluppo dal primo maggio alla fine di quest'anno, per aiutarli ad allentare la pressione economica. La Cina invita la comunità internazionale a sostenere congiuntamente i paesi in via di sviluppo e si prepara a rafforzare la cooperazione trilaterale e multipartitica a tale riguardo, ha aggiunto l'inviato. (Cip)