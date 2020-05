Coronavirus: 23 i casi di guarigione in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale per il controllo delle malattie in Libia ha dichiarato che i casi di guarigione dal nuovo coronavirus sono saliti a 23, dopo aver registrato un nuovo caso lunedì sera a Sorman. In una nota, il Centro di Tripoli ha chiarito di aver ricevuto 136 campioni da testare, rilevando che i risultati di tutti i campioni sono risultati negativi. Il numero totale di casi di coronavirus in Libia ha raggiunto i 63, la maggior parte dei quali a Tripoli, mentre sono 3 i morti. (Lit)