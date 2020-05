Germania: coronavirus, ministro Salute Spahn blocca progetto certificati di immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha sospeso il piano per l'introduzione in Germania di certificati di immunità come strumento per il contrasto alla pandemia di coronavirus. Presentata soltanto una settimana fa al governo federale, l'iniziativa è stata bloccata per la tanta resistenza che ha incontrato, riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. L'obiettivo era fornire “carte di immunità” a tutta la popolazione da utilizzare per dimostrare se si è immuni al Sars-Cov2. “Come società, dovremmo valutare e discutere la questione se un certificato di immunità abbia senso” nella pandemia di coronavirus, ha scritto il ministro della Salute tedesco in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Spahn ha quindi chiesto un parere al Consiglio etico tedesco e ha aggiunto: “Non vogliamo anticipare il dibattito e per il momento non regolamentiamo nulla dal punto di vista giuridico”. La questione aveva provocato delle frizioni nella Grande coalizione al governo in Germania dal 14 marzo 2018, formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), di cui Spahn è membro, Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). In particolare, i socialdemocratici avevano criticato le carte di immunità, chiedendo che non venissero introdotte. Per Baerbel Bas, vicecapogruppo della SpD al Bundestag, la proposta di Spahn avrebbe creato delle discriminazioni, con “una società a due livelli, infetti e non infetti, che non può esistere”. Inoltre, nell'incertezza che ancora circonda il coronavirus, per Bas la carta di immunità “può creare soltanto una falsa sicurezza” e nella situazione attuale è “il segnale sbagliato”. (Geb)