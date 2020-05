Per l'alleanza d'intelligence "Five Eyes" il Covid-19 potrebbe essersi diffuso da un mercato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le accuse dell'amministrazione statunitense verso la Cina, Il virus che ha avuto origine a Wuhan non è stato rilasciato accidentalmente da un laboratorio, ma è più probabile che il coronavirus si sia diffuso dall'esposizione in un mercato. E’ quanto emergerebbe da un rapporto stilato dall'alleanza d’intelligence Five Eyes che riunisce i servizi segreti dei paesi anglosassoni (Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda) secondo quanto scrive l'emittente "Cnn", che cita un funzionario anonimo con contatti nell'intelligence. "Pensiamo che sia altamente improbabile che sia stato un incidente", ha detto la fonte. "È molto probabile che si sia verificato in modo naturale e che l'infezione umana derivi dalla naturale interazione umana e animale".I Paesi della coalizione di Five Eyes si starebbero confrontando attorno a questa valutazione. Gli Stati Uniti devono ancora rendere pubblica una valutazione formale. Una terza fonte, proveniente da una nazione di Five Eyes, ha dichiarato a "Cnn" che il livello di certezza espresso dal segretario di Stato Mike Pompeo e dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è molto più avanzato rispetto all'attuale valutazione di Five Eyes.Questa fonte ha riconosciuto che esiste ancora la possibilità che il virus abbia avuto origine da un laboratorio, ma ha avvertito che non c'è ancora nulla che la possa legittimare. La fonte ha aggiunto che "chiaramente il mercato è da dove è esplosa", ma come il virus è arrivato sul mercato rimane ancora poco chiaro. Ma senza una maggiore cooperazione e trasparenza da parte dei cinesi, è impossibile dire con assoluta certezza, ha aggiunto il primo ufficiale. (Nys)