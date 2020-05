Hong Kong: coronavirus, capo esecutivo Lam annuncia ulteriori misure a sostegno economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario finanziario, Paul Chan, ha dichiarato ieri che attualmente il compito principale è quello di attuare rapidamente le misure esistenti, ma ha assicurato che, se necessario, il governo non esiterà a lanciare ulteriori misure in futuro. Chan ha affermato di non essere ottimista sulle prospettive economiche nel secondo trimestre, ma di aspettarsi che l'economia di Hong Kong si riprenda gradualmente nella seconda metà dell'anno, se la pandemia sarà contenuta nel mondo. Durante la conferenza stampa di oggi, Lam ha anche detto che è tempo di allentare le misure di distanziamento sociale e che il governo annuncerà le nuove politiche il più presto possibile se verrà presa la decisione. Una serie di misure di allontanamento sociale, tra cui la limitazione delle riunioni di gruppo e la chiusura di alcuni luoghi di intrattenimento, scadranno giovedì 7 maggio a mezzanotte. Hong Kong non registra alcuna nuova infezione locale da 15 giorni consecutivi, segno di una situazione epidemica in calo. (Cip)