Cina: coronavirus, Wuhan si prepara al ritorno a scuola degli studenti delle superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città cinese di Wuhan, epicentro della pandemia di Covid-19, si sta preparando al ritorno a scuola degli studenti delle scuole superiori, previsto per domani, mercoledì 6 maggio. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, fra le misure messe in campo rientrano la suddivisione in classi più piccole e la riduzione al minimo della comunicazione orale. "Abbiamo diviso le classi in classi più piccole, con non più di 30 studenti ciascuna, e anche i banchi sono stati sistemati per mantenere una distanza di sicurezza di 1,5 metri", ha detto al "Global Times" un insegnante della seconda media di una scuola indicato col nome Zhang. Il docente ha affermato che la scuola sta disinfettando e pulendo il campus dalla fine di aprile per garantire un ambiente sicuro e pulito per gli studenti al momento del ritorno. "Ogni classe sarà dotata di disinfettanti e mascherine. I nostri insegnanti controlleranno gli studenti per ricordare loro di mantenere una distanza di sicurezza ed evitare di parlarsi a meno che non sia necessario", ha specificato. Secondo Zhang, inoltre, l'uscita è stata organizzata in modo che gli studenti lascino la scuola in momenti scaglionati per evitare raduni o assembramenti. (segue) (Cip)