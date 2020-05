Cina: coronavirus, Wuhan si prepara al ritorno a scuola degli studenti delle superiori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il quotidiano locale "Changjiang Daily", molte scuole medie di Wuhan hanno installato strumenti di misurazione della temperatura corporea a raggi infrarossi per controllare le temperature di chiunque entri nei locali. Anche gli insegnanti devono misurare la temperatura degli studenti tre volte al giorno e segnalare eventuali anomalie riscontrate. Le autorità di Wuhan hanno condotto test dell'acido nucleico su tutti i 19.178 studenti delle scuole superiori della città il primo maggio, e nessuno di loro è risultato positivo. Gli insegnanti hanno eseguito gli stessi test a fine aprile. Ieri, il Consiglio di Stato cinese ha inviato a Wuhan una squadra guidata da Ding Xiangyang, vicesegretario generale del Consiglio, per assumere il compito di supervisionare la ripresa della produzione e la riapertura delle scuole, al fine di prevenire la ripresa del virus. Attualmente, Wuhan ha annunciato solo la riapertura per gli studenti delle scuole superiori, mentre le date del ritorno degli altri studenti saranno annunciate in seguito. (Cip)