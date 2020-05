Usa: coronavirus, il Tesoro prenderà a prestito 3mila miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato ieri, 3 maggio, che emetterà obbligazioni sovrane per la cifra record di 3mila miliardi di dollari sino alla fine del mese di giugno, per far fronte agli enormi costi legati al blocco dell’economia nazionale causato dalla pandemia di coronavirus. L’enorme cifra, che verrà presa a prestito dallo Stato federale durante un periodo di appena tre mesi, è più che doppia rispetto a quella, già monumentale, di 1.300 miliardi di dollari presi a prestito dal Tesoro nello stesso periodo dello scorso anno. Secondo una nota del Tesoro, il massiccio aumento delle emissioni obbligazionarie è “guidato principalmente” dalla pandemia, “incluse le spese relative alla nuova legislazione approvata per assistere gli individui e le attività produttive” e “i mutamenti nella raccolta fiscale”. Il Tesoro ha aggiunto che intende prendere a prestito altri 677 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2020, tra luglio e settembre. A compensare in parte il vasto aumento del debito federale c’è il basso livello dei tassi di interesse, che renderà più sopportabili i costi di rifinanziamento del debito. (Nys)