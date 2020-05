Giappone: coronavirus, approvazione farmaco remedisivir potrebbe giungere in settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di estendere il divieto di ingresso nel paese ai cittadini di altri 14 paesi, inclusa la Russia. Lo ha annunciato il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, nella giornata di ieri, illustrando le ultime delibere del suo esecutivo per far fronte all’emergenza del coronavirus. I paesi interessati dal provvedimento, oltre alla Russia, sono Barbados, Bielorussia, Gibuti, Repubblica Dominicana, Kuwait, Oman, Perù, Qatar, Saint Kitts e Nevis e Ucraina. I nuovi divieti di ingresso diverranno effettivi a partire da domani, 29 aprile, e comporteranno il respingimento non soltanto dei cittadini dei paesi in questione, ma anche di qualsiasi cittadino straniero vi abbia fatto tappa nell’arco delle due settimane precedenti il suo attivo in Giappone. Abe ha anche annunciato la proroga alla fine di maggio del blocco alle emissioni di visti d’ingresso per i viaggiatori stranieri. Il bando agli ingressi decretato dal governo giapponese per limitare i contagi da Covid-19 include in tutto 87 paesi, inclusi Cina, Corea del Sud, Stati Uniti e l’intera Europa. (Git)