Malesia: ministro Industria avverte Stati federati, no ostacoli a riapertura economia (2)

- Secondo fonti ufficiali del governo malese, prorogare i blocchi alle attività economiche sino al mese di giugno avrebbe comportato per lo stato perdite nell’ordine di 33,8 miliardi di dollari, una cifra pari al 10,3 per cento del prodotto interno lordo nazionale. Azmin ha avvertito che tale battuta d’arresto cancellerebbe i progressi economici conseguiti dal paese negli ultimi quattro anni. “La decisione del governo di consentire a quasi tutti i settori dell’economia di operare per rivitalizzare l’economia avrà un impatto positivo sulla crescita e sulla posizione finanziaria del paese, non solo per lo Stato federale ma anche per i singoli Stati”, ha dichiarato il ministro. Azmin ha aggiunto che il governo si è già consultato con una serie di attori politici ed economici, a cominciare dalle associazioni industriali, le camere di commercio locali e internazionali e le piccole e medie imprese, per valutare l’impatto della crisi sull’impiego, sulla sostenibilità dei modelli economici e sulla tenuta delle catene di fornitura. (segue) (Fim)