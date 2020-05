Malesia: ministro Industria avverte Stati federati, no ostacoli a riapertura economia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, Adb) ha formulato il mese scorso proiezioni sostanzialmente in linea con quelle della Banca mondiale. La banca d’investimento con sede a Manila prevede che la crescita delle economie emergenti nella regione dell’Asia-Pacifico subirà quest’anno una significativa battuta d’arresto, collocandosi complessivamente al 2,2 per cento per effetto della pandemia di coronavirus. Lo scorso anno “l’Asia in via di sviluppo” – denominazione con cui viene sostanzialmente indicata la macro-regione asiatica, esclusi Giappone, Australia e Nuova Zelanda – aveva conseguito una crescita complessiva del 5,2 per cento. “Nessuno può dire oggi quanto possa diffondersi la pandemia di Covid-19, e il contenimento potrebbe richiedere tempi più lunghi rispetto a quelli pronosticati”, ha avvertito il capo economista della banca internazionale con sede a Manila, Yasuyuki Sawada. L’Adb non esclude turbolenze o crisi di natura finanziaria. La crescita complessiva delle 45 economie asiatiche in via di sviluppo, incluse Cina ed India, è in calo dal 2017, quando si era attestata al 6,2 per cento. (Fim)