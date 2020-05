Usa: il Senato federale torna al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capitol Hill, sede del Congresso federale degli Stati Uniti, si è parzialmente rianimata a partire da ieri sera, 4 maggio, dopo settimane di blocco quasi totale a causa della pandemia di coronavirus. Per il momento, le sedi delle due Camere restano semivuote, mentre i parlamentari democratici e repubblicani continuano a scontrarsi sull’opportunità di riprendere le attività a dispetto del rischio sanitario. Ieri sera, comunque, il Senato federale a guida repubblicana ha tenuto la prima votazione nominale dallo scorso 25 marzo. 13 dei 100 senatori federali hanno disertato la seduta: “Politico” sottolinea che circa la metà dei membri del Senato federale hanno 65 anni o più, e ciò li inserisce nella fascia demografica maggiormente vulnerabile al nuovo coronavirus. Il senatore repubblicano dell’Iowa Chuck Grassley, di 86 anni, si è presentato in Aula con una mascherina, dopo aver guidato personalmente in automobile dal suo Stato sino a Washington. Il senatore si è detto tranquillo “sinché seguiremo i consigli dei medici”. (Nys)