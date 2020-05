Usa: Florida, i registri elettorali potrebbero includere 85mila nominativi irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Matthews, direttore della Divisione per le elezioni della Florida, ha testimoniato ieri, 4 maggio, di fronte ad una corte federale, ammettendo che sino a 85mila nominativi iscritti ai registri elettorali di quello Stato chiave per l’esito delle elezioni presidenziali potrebbero non avere diritto al voto. Il funzionario ha aggiunto però che lo Stato potrebbe impiegare anni per rimuovere dai registri le persone che non hanno diritto al voto, ad esempio perché condannate per reati penali o perché residenti irregolari negli Usa. La Florida conta ben 13,7 milioni di elettori registrati, e qualsiasi intervento sui registri elettorali, ad esempio tramite la rimozione dei condannati per omicidio o reati di natura sessuale, come previsto dal Quarto emendamento, potrebbe comportare il ribaltamento dell’esito delle elezioni presidenziali. (segue) (Nys)