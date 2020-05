Usa: Florida, i registri elettorali potrebbero includere 85mila nominativi irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Politico” ricorda che nel 2016 Donald Trump si aggiudicò lo Stato della Florida contro la democratica Hillary Clinton per meno di 113mila voti. La Florida ha approvato il Quarto emendamento nel 2018; l’anno successivo, l’Assembla nazionale di quello Stato, controllata dai Repubblicani, ha approvato una legge che impone il pagamento di pesanti sanzioni amministrative ai criminali condannati per riappropriarsi del diritto di voto. La legge è stata oggetto di ricorsi giudiziari da parte di organizzazioni e attivisti per i diritti civili. La Florida non è nuova a misure di limitazione della libertà di voto, che ha adottato tra difficoltà di vario genere anche nell’anno 2000. Diversi esponenti di spicco del Partito democratico premono per una estensione del diritto di voto ai criminali e alla popolazione carceraria sull’intero territorio degli Stati Uniti. (Nys)