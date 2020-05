Giappone: il telelavoro potrebbe costare alle aziende 12,1 miliardi di dollari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone collocherà un ammontare record di nuove obbligazioni nel corso dell’anno fiscale 2020, per una cifra stimata in 165 miliardi di dollari che andranno a sommarsi allo sterminato monte del debito pubblico della terza economia mondiale. Il debito servirà a finanziare le misure di stimolo varate dal governo del premier Shinzo Abe per tenere a galla l’economia nazionale, nel contesto di crisi senza precedenti generato dalla pandemia di coronavirus. Abe ha presentato ieri un pacchetto di misure di stimolo da 108.200 miliardi di yen (990 miliardi di dollari), pari al 20 per cento del prodotto interno lordo del paese, ed ha promesso che lo Stato adotterà “tutte le misure” necessarie a combattere le ricadute dell’emergenza. “In uan crisi di questa portata, il Giappone non ha scelta se non quella di ricorrere all’helicopter money come qualunque altro paese”, ha dichiarato al quotidiano “Asahi”Yasuhide Yajima, capo economista dell’Nli Research Institute. (segue) (Git)