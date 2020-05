Lombardia: consiglio regionale boccia mozione Pd su revisione assetto assessorato welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata bocciata dall'aula del consiglio regionale della Lombardia la mozione del gruppo del Pd dove veniva chiesta la revisione dell'assetto dell'assessorato al welfare e della sua direzione generale a seguito della gestione dell'epidemia sanitaria da Covid-19 e che voleva essere, in sostanza, una mozione di sfiducia all'assessore Giulio Gallera. I votanti sono stati 74, dei quali 23 favorevoli, 49 contrari, 2 astenuti, mentre uno non ha partecipato al voto. Per la mozione il capogruppo del Pd Fabio Pizzul aveva chiesto il voto segreto e in fase di presentazione del testo ha dichiarato che "siamo convinti che serva un segnale chiaro di discontinuità e di cambiamento, oggi abbiamo un'occasione per darlo, visto che è la prima volta che a questo consiglio è data la possibilità di un voto di giudizio politico e di indirizzo sulla gestione sanitaria dell'emergenza Covid-19. È giusto farlo soprattutto oggi, giorno in cui abbiamo inaugurato la 'fase 2', giriamo pagina, apriamo la 'fase 2' con un atto formale della nostra assemblea, serve un cambio di rotta. Nessun attacco o riferimento specifico a persone però è necessario un cambiamento". (segue) (Rem)