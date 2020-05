Marino: mamma e figlia di 4 anni ferite in esplosione palazzo, grave terza donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infissi e imposte staccate dalle pareti e scaraventate sulla strada e sulle macchine insieme a calcinacci, mobili ed anche giocattoli per bambini. L’esplosione avvenuta poco prima delle 20 di oggi ha sventrato le pareti di una palazzina in via Carissimi a Marino, ai Castelli Romani, e ha ferito tre donne di cui una bambina di appena 4 anni. A causarla sembra sia stata una fuga di gas, ma ancora non è chiaro in quale alloggio della vecchia struttura che si sviluppa su tre piani, vi è stata la perdita. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco dei distaccamenti del territorio, oltre a quello di Marino, anche da Nemi e da Roma. I pompieri si sono da subito concentrati sulla ricerca e salvataggio dei dispersi; inizialmente ne erano stati segnalati quattro, salvo poi ritrovare, ferite ma vive, le tre donne. Ad avere la peggio è stata una donna cittadina romena di 53 anni che, per ustioni e traumi in stato di incoscienza, è stata trasportata al Sant’Eugenio di Roma. Madre e figlia di 4 anni, invece, spaventate e con ferite lievi, sono state trasportate in ospedale a Frascati. Affidate le ferite agli operatori sanitari, i vigili del fuoco hanno cominciato la messa in sicurezza dell’arie per tentare di verificare l’ipotesi perdita di gas e, nel caso, individuare il punto da cui è fuoriuscito. Resta inoltre da stabilire l’agibilità della struttura.(Rer)