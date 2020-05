Usa: Amazon, si dimette un ingegnere di spicco in polemica con la società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un importante ingegnere e vicepresidente della divisione di cloud computing di Amazon, ha dichiarato oggi di essersi dimesso "con sgomento" per i recenti licenziamenti di lavoratori che avevano sollevato domande sulla sicurezza sul posto di lavoro durante la pandemia di coronavirus. Lo riporta il "New York Times". Tim Bray, un ingegnere che era stato vicepresidente di Amazon Web Services, ha criticato in un post sul suo blog una serie di recenti licenziamenti da parte di Amazon, tra cui quello di un dipendente in un magazzino di Staten Island, Christian Smalls, che aveva condotto una protesta a marzo chiedendo alla società di fornire ai lavoratori più protezioni. Il licenziamento di Smalls aveva attirato anche i controlli del procuratore generale dello Stato di New York.Bray ha anche criticato il licenziamento di due dipendenti di Amazon che a marzo avevano diffuso una petizione via e-mail per chiedere a Amazon di espandere le assenze per malattia, l'indennità di rischio e l'assistenza all'infanzia per i magazzinieri. Non è la prima volta che Amazon finisce al centro delle polemiche per il trattamento dei dipendenti durante la pandemia. L'amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, ha dichiarato in una nota la scorsa settimana che la società si aspetta di guadagnare circa quattro miliardi di dollari di utili operativi nel prossimo trimestre, e che si aspetta di spendere la totalità di quei quattro miliardi per l'aumento delle spese relative al Covid-19 e alla protezione dei dipendenti. (Nys)